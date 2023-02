Veneto: Zaia su conflitto Ucraina, regione ha dato prova dell'accoglienza di cui sono capaci i veneti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, in occasione del primo anno dall'inizio della guerra in Ucraina, ha voluto stilare un bilancio di quanto fatto dalla regione in questi dodici mesi. "La nostra Regione, anche grazie al servizio di Protezione Civile, ha dato prova dell'accoglienza di cui sono capaci i veneti. Creando in breve tempo una rete di accoglienza trasversale a istituzioni e associazioni. I privati in aggiunta hanno messo a disposizione 4mila alloggi per un totale di circa 13mila posti letto e la raccolta fondi indetta fin da subito ha dato modo di raccogliere 900 mila euro. Quando è scoppiata la guerra in Ucraina, - ha ricordato Zaia – abbiamo voluto dare, con concretezza, aiuto anche nelle zone di guerra. La nostra Protezione Civile, in accordo col sistema nazionale, si è attivata per il trasporto in loco di materiale sanitario, tra cui farmaci, dispositivi medicali e attrezzature". Zaia ha poi aggiunto: "A differenza di altre guerre recenti, fino ad oggi è stata praticamente assente l'azione diplomatica. Personalmente auspico che parallelamente al sostegno verso gli Ucraini, i grandi della terra, a cominciare da Usa e Cina, lavorino per trovare una soluzione che ponga concretamente fine a questa terrificante carneficina". (Rin)