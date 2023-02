Governo: Fontana, solidarietà a Salvini per minacce, clima di tensione si attenui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimo la più ferma condanna per le minacce rivolte al Vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, al quale rivolgo totale solidarietà e vicinanza". Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in una nota. "Auspico che i responsabili vengano individuati e che questo clima di tensione, violenza e odio si attenui al più presto”, conclude. (Com)