Ucraina-Francia: Kuleba incontra Colonna, focus su risoluzione di pace presentata da Kiev

- Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha incontrato oggi l'omologo francese Catherine Colonna, a margine della riunione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Tema dell'incontro, come riferito da Kuleba su Twitter, sono stati gli sforzi congiunti per mobilitare sostegno alla risoluzione presentata da Kiev per la pace in Ucraina. "Mentre ci avviciniamo a un anno dall'aggressione russa, è importante mostrare che il mondo resta saldo dietro i principi della Carta Onu", ha aggiunto. (Kiu)