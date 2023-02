Sanità: La realtà aumentata al servizio dell’ortopedia all’Irccs Policlinico San Donato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un intervento innovativo e avveniristico che sfrutta la tecnologia della realtà aumentata e gli smart glasses per il posizionamento di una protesi di ginocchio è stato portato a termine dal dottor Augusto Dagnino, responsabile Uo ortopedia I dell’Irccs Policlinico San Donato di Milano e dalla sua équipe. Avvalendosi della piattaforma di realtà aumentata NextAR, sviluppata con l’obiettivo di migliorare la precisione e l’efficienza nella chirurgia computer assistita, il dottor Dagnino e il dottor Fiorentini hanno potuto pianificare, con la massima precisione, l’intero intervento, dall’analisi pre-chirurgica all’inserimento della protesi. Il paziente inizialmente viene sottoposto a tac pre-operatoria a cui segue l’elaborazione, con il supporto degli ingegneri della casa produttrice del device, di un modello in tre dimensioni del ginocchio e la progettazione della protesi più adatta alla problematica da trattare. Il chirurgo utilizza il modello 3D per la pianificazione dell’intervento, al fine di decidere ad esempio l’entità delle porzioni ossee e cartilaginee danneggiate da rimuovere e determinare il posizionamento ottimale per l’impianto, in base alle specifiche caratteristiche anatomiche del paziente e al fine di ripristinare le funzionalità del ginocchio. All’inizio della procedura il chirurgo indossa gli smart glasses che consentono la visualizzazione di tutte le informazioni sul paziente, necessarie per eseguire l’intervento chirurgico precedentemente pianificato. (segue) (Com)