- Nelle ultime 24 ore, nella Regione Veneto, sono stati registrati 616 nuovi positivi al Covid-19 e nove decessi. In lieve aumento i dati relativi ai ricoveri ospedalieri dove, in area non grave sono ricoverate 868 (+29) persone, mentre in terapia intensiva 35 (+1). (Rev)