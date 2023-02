Fvg: Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, società benefit cresciute del 25 per cento sul 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto al 2022 le società benefit in Friuli Venezia Giulia sono cresciute del 25 per cento. Da ottobre 2022, quando si è tenuto il forum "Fabbricare Società", sono passate da 52 a 65, con una crescita sia di quelle con sede legale in regione (+7) sia di quelle al di fuori della regione, ma con una sede locale (+6). Sono i dati raccolti da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa attraverso le Camere di commercio della regione. Secondo l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, si tratta di un trend interessante per un territorio come il Friuli Venezia Giulia, “già naturalmente vocato all'attenzione per il welfare e il benessere sociale”. La Regione, secondo Rosolen, “è in grado di attirare un'imprenditoria che sposa tali principi e vede nel territorio regionale una casa adatta a un modello di business che guarda oltre il profitto”. (Rin)