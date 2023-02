Firenze: Maiorino (M5s), solidarietà incondizionata a preside Savino, parole Valditara preoccupanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo massima e incondizionata solidarietà alla dirigente Savino, e “grande preoccupazione per le parole del ministro Valditara, che per l'ennesima volta si dimostra completamente inadatto al ruolo che riveste”. Così in una nota la senatrice Alessandra Maiorino, vicecapogruppo del M5S a palazzo Madama. “Oggi in Senato il ministro Valditara ha parlato davanti a 150 studenti dei principi della Costituzione. Sa il ministro dell’Istruzione che la nostra Costituzione è antifascista e nasce dalla Resistenza contro quel regime? Perché è contro quel regime che la dirigente scolastica dell’istituto Leonardo Da Vinci di Firenze ha messo in guardia i propri studenti. La dottoressa Anna Lisa Savino meriterebbe il plauso del ministro, e non, come invece è accaduto, l’accusa di ‘politicizzazione’ e addirittura la minaccia di sanzioni, qualora simili riflessioni fossero nuovamente condivise con gli studenti. Io vedo un tentativo di censura, da parte del ministro, che viola non solo la libertà di insegnamento dei docenti, ma lo stesso principio di libertà di espressione, caposaldo anch’esso della nostra Costituzione e spesso citato a sproposito proprio dai partiti dell’attuale maggioranza per ottenere invece licenza di offendere e discriminare”, aggiunge Maiorino. (Rin)