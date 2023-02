Omicidio Sacchi: partenza lenta del processo d’appello, procuratore influenzato, slitta udienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si allungano i tempi del processo in appello per l’omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer di 24 anni ucciso a Roma nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019 davanti pub Jhon Cabot in zona Colli Albani, durante una compravendita di droga. Questa mattina era attesa la discussione del procuratore generale Francesco Mollace durante la quale avrebbe dovuto formulare le richieste per i 4 imputati, ma dopo aver letto la relazione, il presidente della corte d’assise d’appello, ha dovuto aggiornare l’udienza al 7 marzo. La sospensione è stata dovuta allo stato influenzale del Pg Mollace. “Ci ho provato” ha detto il magistrato prima di chiedere l’interruzione dell’udienza. Le sue condizioni non gli permettevano di sostenere al meglio il compito della pubblica accusa. La sua presenza ha permesso comunque la lettura della relazione del presidente di Corte d’assise d’appello. (segue) (Rer)