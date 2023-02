Omicidio Sacchi: partenza lenta del processo d’appello, procuratore influenzato, slitta udienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In aula c‘erano tutti gli imputati: Valerio Del Grosso, Paolo Pirino, Marcello De Propris e Anastasya Kylemnyk. In primo grado Del Grosso, autore materiale dell'omicidio, è stato condannato a 27 anni di carcere; a 25 anni sono stati condannati Pirino e De Propris per i reati di concorso in omicidio; Kylemnyk, la fidanzata della vittima, è stata condannata a 3 anni per i reati riconducibili alla compravendita della droga. Per quei fatti, un altro giovane, Giovanni Princi, è stato condannato in un processo stralcio a 4 anni. Secondo la ricostruzione dei fatti, Princi e Kylemnyk, avrebbero organizzato l’acquisto di una partita di marijuana da Del Grosso. Quest’ultimo avrebbe invece concordato, insieme a Pirino e a De Propris, di non consegnare i 15 chili di droga ma di rapinare gli “acquirenti” dei 70mila euro che avrebbero dovuto portare davanti al pub per concludere l’affare. (segue) (Rer)