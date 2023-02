Omicidio Sacchi: partenza lenta del processo d’appello, procuratore influenzato, slitta udienza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Propris, quindi, invece della droga ha fornito la pistola con cui Del Grosso, ha ucciso Sacchi intervenuto in soccorso della fidanzata quando Pirino, con una mazza da baseball, l’ha colpita per strapparle via lo zaino in cui credeva ci fossero i soldi. Alla fine resto soltanto il corpo di un giovane a terra. Nessuna traccia dei 70mila euro, né dei 15 chili di marijuana. Una partenza “lenta” quella del processo in appello, anche per l’udienza saltata il 14 febbraio quando gli imputati si sono rifiutati di salire sui mezzi per la traduzione in tribunale perché non ritenuti idonei, sostenendo di essere claustrofobici. (Rer)