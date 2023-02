Energia: Colombo (Bonatti), investimenti in Europa e Italia sono ripresi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato dell'impiantistica per il settore Energia in Europa e in Italia è ripartito. Lo conferma ad "Agenzia Nova" l'amministratore delegato del general contractor emiliano Bonatti, Andrea Colombo. "Gli investimenti in Europa e in Italia sono ripresi. A partire dalla fine del 2021 a tutto il 2022 abbiamo acquisito progetti importanti in Germania per la conversione di impianti di generazione di energia dal carbone al gas e in Italia abbiamo due contratti con Enel sempre per upgrade di power plant. Ora ci stiamo preparando agli investimenti che Snam sta portando avanti per la dorsale adriatica. Stiamo portando avanti diverse offerte e siamo fiduciosi", afferma Colombo. “Il principale segreto, tra virgolette, del nostro successo è la linea strategica improntata all'internazionalizzazione. Anche se siamo una società totalmente privata di dimensioni non paragonabili ai maggiori player del nostro settore, abbiamo una presenza estera molto ampia: abbiamo avuto il coraggio di guardare altrove e di uscire dall'Italia creando un percorso internazionale alimentato da investimenti orientati al lungo periodo e al radicamento laddove esprimiamo i nostri servizi", spiega il numero uno di Bonatti. (segue) (Res)