Energia: Colombo (Bonatti), investimenti in Europa e Italia sono ripresi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i principali mercati da tenere d'occhio nel 2023 c'è sicuramente il Messico. "Dopo un periodo di calma, sta riprendendo significativamente soprattutto nel mid-stream, ovvero nelle pipeline e nelle stazioni di compressione. Sono ripartiti molti lavori. Ci siamo espansi anche in Cile dove abbiamo acquisito contratti per noi importanti al servizio dell'industria mineraria: sono progetti di pipeline per portare acqua di mare che sarà utilizzata nelle miniere che sorgono nelle zone desertiche". Non solo. Bonatti lavora anche in Iraq, dove vanta una presenza importante nelle zone petrolifere dell’area intorno a Bassora, nel sud del Paese. "Qui lavoriamo da diversi anni con più clienti di rilevo internazionale. Svolgiamo attività di manutenzione e stiamo eseguendo contratti EPC in ambito impiantistico. Anche qui stiamo guardando ai progetti di pipeline", aggiunge Colombo, spiegando come sia importante "capire le prospettive, le regole e gli sviluppi di questi Paesi". La decisione di posizionarsi in alcuni Paesi, come ad esempio il Mozambico, "è legata a una attenta lettura di quelle che sono le dinamiche anche geopolitiche", sottolinea ancora il Ceo di Bonatti. (segue) (Res)