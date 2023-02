Energia: Colombo (Bonatti), investimenti in Europa e Italia sono ripresi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il "core business" di Bonatti sia l'oil & gas, l'azienda di Parma si è da tempo attrezzata per la transizione energetica. "A partire da fine 2021 abbiamo creato una business unit dedicata, che si chiama Green Systems e che si occupa di tutti i progetti legati alla transizione energetica, al net zero e alle non emissioni. Abbiamo posto sotto il controllo di questa nuova unità le nostre società controllate che si occupano storicamente di elettrificazione e di impianti alimentati ad energie rinnovabili. Per quanto riguarda il fotovoltaico, ad esempio, stiamo realizzando degli impianti di taglia significativa in Italia con Sorgenia. Stiamo portando avanti diverse iniziative legate all'idrogeno, al biometano e stiamo dando grande attenzione al tema carbon capture. Penso che tutto questo sia doveroso", conclude Colombo. (Res)