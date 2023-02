Slovenia-Ue: presidente Pirc Musar riceve commissario Schmit, focus su gruppi vulnerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente slovena, Natasa Pirc Musar, ha ricevuto a Lubiana il commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit. Lo riporta un comunicato della presidenza. Nel loro colloquio, Pirc Musar ha espresso il suo forte sostegno a un'Europa equa, inclusiva e sociale e ha anche sostenuto gli sforzi compiuti dal commissario Schmit per rafforzare la dimensione sociale dell'Ue. "Ho ricevuto il commissario Ue Schmit e abbiamo sottolineato l'importanza dello Stato di diritto e dei diritti umani e abbiamo prestato particolare attenzione alla povertà, in particolare dei gruppi più vulnerabili, e all'assistenza a lungo termine", ha scritto la presidente slovena su Twitter. Pirc Musar ha sottolineato inoltre il ruolo molto importante delle organizzazioni non governative in Slovenia, in particolare nell'assistenza diretta alle persone a rischio. (Seb)