Omicidio Piscitelli: si apre il processo a Roma, imputato Raul Esteban Calderon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è incardinato questa mattina in corte d’assise a Roma, presso l’aula bunker di Rebibbia, il processo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli ucciso nel parco degli Acquedotti il 7 agosto 2019. Imputato per quell’omicidio è l’argentino Raul Esteban Calderon. Secondo la procura capitolina sarebbe stato lui a premere il grilletto della pistola con cui “Diabolik”, capo ultrà della Lazio, è stato freddato mentre era seduto su una panchina. Calderon, apparso in aula in videoconferenza, deve rispondere di omicidio volontario, aggravato dal metodo mafioso e detenzione abusiva di armi. Sono 114 i testi chiesti tra procura e difesa. Udienza rinviata al 7 marzo.(Rer)