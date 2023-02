Imprese: Eni, flusso di cassa operativo di oltre 69 miliardi di euro nel corso del Piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base dello scenario Eni, la società genererà un flusso di cassa operativo prima del capitale circolante di oltre 17 miliardi di euro nel 2023 e di oltre 69 miliardi di euro nel corso del Piano, con un aumento del 25 per cento nel 2026 rispetto al 2023, allo scenario costante del 2023. Lo rende noto Eni, presentando il Piano strategico della società per il periodo 2023-2026. Ciò consente di finanziare organicamente gli investimenti e di potenziare la remunerazione agli azionisti, mantenendo il leverage tra il 10-20 per cento. (Rin)