Ue: Commissione accelera su reti a banda larga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge sulle infrastrutture Gigabit mira a superare la sfida della lentezza e del costo dell'infrastruttura fisica sottostante che sostiene le reti Gigabit avanzate. Nelle intenzioni della Commissione, ridurrà la burocrazia, i costi e gli oneri amministrativi associati allo sviluppo delle reti a banda larga. Inoltre, dovrebbe semplificare e digitalizzare le procedure di autorizzazione. Il nuovo regolamento migliorerà anche il coordinamento delle opere civili tra gli operatori di rete per la realizzazione dell'infrastruttura fisica sottostante, come condotti e piloni, e garantirà che i soggetti interessati possano accedervi. "Tali opere rappresentano fino al 70 per cento dei costi di installazione della rete", si legge in un comunicato stampa della Commissione europea. Inoltre, tutti gli edifici nuovi o ristrutturati in modo significativo, salvo casi giustificati, dovranno essere dotati di fibra ottica, in modo che i cittadini possano usufruire dei servizi di connettività più veloci. Spetta ora al Parlamento europeo e al Consiglio esaminare la proposta di regolamento. Una volta adottate, le nuove regole saranno direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. Il progetto di raccomandazione Gigabit è stato invece inviato all'Organismo dei regolatori europei (Berec) per una consultazione della durata di due mesi. Dopo aver tenuto conto del parere dell'organismo, la Commissione adotterà la raccomandazione finale. Per quanto riguarda la consultazione esplorativa sul futuro del settore della connettività e delle sue infrastrutture, avviata oggi dall'esecutivo Ue, l'obiettivo è quello di raccogliere opinioni sull'evoluzione del panorama tecnologico e di mercato, e su come questa possa influire sul settore delle comunicazioni elettroniche. (Beb)