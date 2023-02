Speciale difesa: Emirati-Somalia, colloquio tra capi dello Stato, focus su stabilità e pace nel Paese africano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Somalia, Hassan Sheikh Mahmoud, è stato ricevuto, ieri, dall’omologo emiratino Mohamed bin Zayed al Nahyan, in occasione dell’Esposizione internazionale della difesa Idex, in corso ad Abu Dhabi. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, secondo cui le parti hanno discusso dei “rapporti fraterni” e di cooperazione tra i due Paesi, oltre agli sforzi volti a portare pace e stabilità in Somalia. Nell’occasione, Al Nahyan ha espresso il desiderio del suo Paese di sostenere quanto possa portare benefici al popolo somalo e realizzare le sue aspirazioni di pace, stabilità e crescita, secondo quanto riporta “Wam”. (Res)