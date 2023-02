Speciale difesa: ministro Difesa tedesco Pistorius, vi è un limite agli aiuti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vi “un limite” agli aiuti militari che la Germania può fornire all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. In questo modo, Pistorius ha respinto la richiesta di bombe al fosforo e a grappolo avanzata da Kiev ai propri alleati. In particolare, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha affermato che la Germania “non produce più, non immagazzina più” questi ordigni. Inoltre, il Paese ha promesso “per contratto” di non utilizzare più le bombe a grappolo aderendo al trattato internazionale, la Convenzione di Oslo del 2008. Pistorius ha poi ribadito il rifiuto del governo federale al trasferimento di caccia al Paese aggredito dalla Russia, sostenendo come si tratti di “jet che non abbiamo nemmeno”. Secondo il ministro della Difesa tedesco non ha senso “per una forza aerea in guerra fare affidamento su diversi sistemi”. ha spiegato Pistorius. Riguardo alle consegne di caccia all'Ucraina da parte di altri partner della Nato, l'esponente della SpD ha aggiunto: “Se le nazioni che hanno gli aerei da combattimento appropriati decidono da sole in coordinamento con gli altri partner, allora dobbiamo sostenere” tale mossa. Con riferimento alla Germania, Pistorius ha sottolineato che il Paese “semplicemente non sarà in grado di consegnare da solo” i caccia all'ex repubblica sovietica e “non dovrebbe fornirne alcuno perché non ha i mezzi per farlo”. A ogni modo, per il ministro della Difesa tedesco “si tratta ora di sostenere l'Ucraina con tutto ciò che è necessario, possibile e ragionevole”, affinché il presidente russo Vladimir Putin non vinca la guerra che ha mosso contro l'ex repubblica sovietica. Pistorius ha infine ribadito che la Germania non deve diventare parte del conflitto. (Geb)