- L'intelligence ucraina ha registrato il movimento di colonne di equipaggiamento militare senza segni di identificazione verso il confine con la regione di Chernihiv. Lo riferisce l'agenzia "Rbc Ucraina". "Gli occupanti stanno preparando possibili provocazioni per l'anniversario dell'offensiva su vasta scala, molto probabilmente, l'obiettivo è accusare i difensori ucraini di violare l'integrità territoriale. Ciò è evidenziato dai dati dell'intelligence, che hanno registrato il movimento di colonne di equipaggiamento militare in l'area del confine con la regione di Chernihiv senza segni di identificazione", si legge nel messaggio. Le forze di difesa ucraine tengono sotto controllo la situazione e, a differenza delle truppe nemiche, non sono mai ricorse a provocazioni e non hanno un tale obiettivo, evidenzia la nota. (Kiu)