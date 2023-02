Speciale difesa: Credendino, il Mediterraneo è turbolento, necessario monitorarlo costantemente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mediterraneo è una zona molto turbolenta, con una competizione continua tra Stati rivieraschi per l’accesso alle risorse economiche e teatro di illeciti di varia natura, tra contrabbando, e trafficanti di esseri umani. Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Marina militare, Enrico Credendino, durante un’audizione alla Camera. “È necessario monitorarlo costantemente”, ha aggiunto. Nel suo intervento, l’ammiraglio ha evidenziato “anche un problema di riarmo delle nazioni della sponda sud del Mediterraneo in termini navali, come l’Algeria che compra navi da Italia, Francia e Germania, ma i sommergibili dotati di missili Kalibr li ha comprati dalla Russia”. Il capo di Stato maggiore della Marina militare ha evidenziato “l’aumento impressionante di navi della flotta russa nel Mediterraneo. Da una piccola nave appoggio che era presente nel 2015 a Tartus (in Siria) fino alle 15 navi e tre sommergibili che c’erano nel Mediterraneo fino a qualche settimana fa”. “Non è una minaccia diretta al territorio nazionale”, ha aggiunto, sottolineando la necessità per gli alleati di una maggiore presenza in nave. “L’esigenza per noi è di essere presenti con una flotta navale bilanciata”, ha affermato. (Res)