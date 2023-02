Speciale difesa: ministero Difesa smentisce Russia su imminenti provocazioni ucraine in Transnistria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Moldova smentiscono le informazioni diffuse questa mattina dal ministero della Difesa russo secondo cui l'Ucraina starebbe preparando azioni provocatorie contro la Transnistria, la regione separatista filorussa del Paese. E' quanto riportato dal ministero della Difesa di Chisinau. "Chiediamo calma e invitiamo tutti a seguire le fonti ufficiali della Moldova. Le nostre istituzioni cooperano con i partner stranieri e, in caso di pericolo per il Paese, informeranno senza indugio l'opinione pubblica", si legge in una nota del dicastero. Questa mattina, il ministero della Difesa russo ha annunciato che l'Ucraina starebbe preparando una provocazione contro la Transnistria, che sarà effettuata da militari ucraini che simuleranno un attacco russo dalla regione separatista indossando delle uniformi delle forze armate della Federazione Russa. (Rob)