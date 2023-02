Decreto Ong: Lisei (Fd'I), primo tassello di strategia più complessiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo decreto "pone delle regole chiare, prima di tutto a tutela delle persone che sono state salvate. E' ora che le Ong rispettino le leggi e siamo consapevoli che questo provvedimento non risolve i problemi dell'immigrazione ma è un tassello di una strategia più complessiva e organica. Di sicuro è un decreto che dà l'idea di quale sia l'intenzione di questo governo: salvare vite umane, garantire un porto sicuro e impedire le partenze che provocano le morti in mare, per questo lo voteremo convintamente". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Lisei. (Rin)