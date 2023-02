Mafia: Cgil, valutiamo nostra costituzione parte civile in processo Comuni Anzio e Nettuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cgil di Roma e del Lazio, e la Cgil di Roma sud Pomezia Castelli "apprendono con soddisfazione che i Comuni di Anzio e Nettuno hanno deliberato di costituirsi parte civile nel processo per mafia scaturito dall'operazione Tritone che un anno fa portò all'arresto di 65 persone per traffico di droga e altri reati" e "sta valutando con i propri legali l'eventualità di costituirsi parte civile nel processo penale in corso". Lo afferma il sindacato in una nota. "Siamo di fronte a un sistema criminale consolidato che ha incancrenito il buon funzionamento dell'attività istituzionale delle amministrazioni comunali, non a caso commissariate alcuni mesi fa - spiegano -. Inevitabili gli effetti sui cittadini e sui lavoratori. In questo contesto anche la Cgil sta valutando con i propri legali l'eventualità di costituirsi parte civile nel processo penale in corso, in coerenza con le attività di mobilitazione, sensibilizzazione e denuncia che la camera del lavoro territoriale sta da tempo portando avanti insieme alle associazioni antimafia. La qualità della vita e del lavoro - aggiungono -, specie in un territorio in cui la presenza della criminalità organizzata permea e condiziona la società, la politica e ogni settore dell'economia, non può prescindere dalla trasparenza dei processi decisionali e della gestione della res pubblica. La legalità è il baluardo della democrazia - concludono -, nonché presupposto di uno sviluppo economico sano e la Cgil sarà sempre in prima linea per difenderla e rigenerarla". (Com)