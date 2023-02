Parma: Fd'I Roma, in Municipio III esposto striscione "basta odio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia del Municipio Roma III "ha deciso di esporre nuovamente, nella sede del consiglio municipale, lo striscione con la scritta Basta Odio". Lo dichiara, in una nota, il gruppo di Fratelli d'Italia in Municipio Roma III. "Un chiaro segnale - aggiungono i consiglieri municipali di Fd'I - in un un clima generale in cui l'asticella della tensione si sta alzando, dal volantino diffuso dal centro sociale di Parma che augura la morte del Presidente Meloni, al gesto ignobile di Roma dove è stata vandalizzata la corona deposta vicino alla targa in memoria di Paolo Di Nella presso Villa Chigi, mentre militanti del collettivo antifascista romano di "Scuole in lotta" hanno rivendicato un blitz compiuto a discapito di due sedi di movimenti di destra: Gioventù Nazionale e Generazione popolare", conclude il gruppo di Fratelli d'Italia in Municipio Roma III. (Com)