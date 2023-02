Pakistan: sei presunti terroristi del gruppo Ttp uccisi da forze di sicurezza a Lakki Marwat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei presunti affiliati al gruppo Tehreek-i-Taliban Pakistan (Ttp), i talebani del Pakistan, sono stati uccisi da una squadra del dipartimento antiterrorismo della provincia di Khyber Pakhtunkhwa in un’operazione congiunta di sicurezza a Lakki Marwat. Lo ha reso noto oggi la polizia. il portavoce, Shahid Hameed, in un comunicato, ha precisato che l’operazione è scattata in seguito a una soffiata sulla preparazione di un attacco a un posto di blocco della polizia di Abbas. Secondo quanto riferito, è stato individuato il nascondiglio dei “terroristi”, che hanno aperto il fuoco. Quattro degli uomini uccisi sono stati identificati come Ziaullah, Safatullah, Mohibullah e Kaleemullah. (segue) (Inn)