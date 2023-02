Pakistan: sei presunti terroristi del gruppo Ttp uccisi da forze di sicurezza a Lakki Marwat (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 30 gennaio a Peshawar, capoluogo provinciale, è stato compiuto un gravissimo attentato, che ha colpito una moschea situata in un complesso della polizia e ha provocato 101 vittime, per la maggior parte agenti. Secondo il primo rapporto di indagine si è trattato di un attacco suicida. L’attentato è stato rivendicato da Tehreek-i-Taliban Pakistan con un tweet del comandante Sarbakaf Mohmand, ma successivamente il portavoce Mohammad Khurasani ha dichiarato che il gruppo non colpisce moschee e altri luoghi religiosi. Secondo il quotidiano “Dawn” l’azione potrebbe essere stata un’iniziativa di una fazione locale. Una settimana dopo le forze di sicurezza hanno ucciso 12 “terroristi” appartenenti al gruppo, in un’operazione effettuata sulla base di informazioni di intelligence nell’area di Lakki Marwat. (segue) (Inn)