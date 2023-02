Kosovo: premier Kurti, siamo un “buon esempio di democrazia in una regione problematica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo costituisce “un buon esempio di democrazia in una regione problematica”. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro, Albin Kurti, durante una riunione del governo, convocata in occasione del 15mo anniversario dell’indipendenza dalla Serbia. “Nel giorno di questa ricorrenza, è opportuno essere orgogliosi di un ambito in cui il Kosovo agisce con efficacia, cioè i diritti garantiti alle minoranze etniche. In nessun luogo in Europa le minoranze godono di diritti a tutti i livelli come in Kosovo. È nostro dovere assicurarci che tale equilibrio non venga guastato sperimentando formule che non hanno prodotto buoni risultati ovunque siano state testate”, ha affermato Kurti. Il Kosovo è “un progetto di pace” e ogni cittadino dovrebbe assumersi la responsabilità di creare e lasciare in eredità alle generazioni future un Paese migliore, ha aggiunto.(Alt)