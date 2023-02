Ue-Serbia: Borrell vede Vucic, portare avanti proposta su normalizzazione rapporti con Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, ha incontrato a Monaco il presidente serbo, Aleksandar Vucic. Come riferito su Twitter, Borrell ha approfittato dell’occasione per discutere con Vucic, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, “in vista della riunione di dialogo ad alto livello convocata il 27 febbraio, la necessità di portare avanti la proposta dell'Ue sulla normalizzazione delle relazioni con il Kosovo”.(Res)