Serbia-Kosovo: Vucic, non siamo "mai fuggiti" dal dialogo con Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia “non è mai fuggita dal dialogo” con Pristina. Lo ha detto il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, a margine dei lavori della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "La Serbia non è mai scappata dal dialogo e non lo farà neanche in futuro. La Serbia è pronta a lavorare su tutto ciò su cui ha detto che avrebbe lavorato per garantire l'attuazione dell'accordo franco-tedesco e tutto il resto", ha detto Vucic. Il presidente serbo ha spiegato di aver avuto un "colloquio non facile" con l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "La Serbia è fortemente criticata per non aver aderito in modo estremamente forte alle sanzioni contro la Federazione Russa", ha detto Vucic, secondo cui durante l’incontro si è parlato anche della preparazione dei colloqui con il primo ministro del Kosovo Albin Kurti. Vucic, in merito, ha detto di non essere "troppo ottimista conoscendo Kurti e Pristina". (Seb)