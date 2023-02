Italia-Kosovo: Tajani incontra la presidente Osmani e il premier Kurti a Monaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato la presidente e il primo ministro del Kosovo, Vjosa Osmani e Albin Kurti, a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. È quanto comunicato dallo stesso titolare della Farnesina con un messaggio su Twitter. Tajani afferma di aver ribadito a Osmani e Kurti “l’impegno italiano in favore del dialogo costruttivo tra Kosovo e Serbia”. Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale aggiunge: “L’Italia è in prima linea per garantire stabilità, sicurezza e crescita economica dei Balcani”. (Geb)