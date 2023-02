Serbia-Kosovo: Lajcak, gli obblighi assunti devono essere adempiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Accordo di Bruxelles è stato ratificato dal Parlamento di Pristina ed è quindi un obbligo giuridico internazionale per il Kosovo. Lo ha dichiarato il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Serbia e Kosovo, Miroslav Lajcak, in un'intervista al quotidiano belgradese "Politika". "Comprendiamo che questa questione è delicata per il governo del Kosovo, ma gli obblighi devono essere adempiuti", ha detto Lajcak, rispondendo alla domanda sul perché l'Associazione dei comuni serbi (Zso) in Kosovo non sia stata ancora costituita. Come affermato dallo stesso rappresentante europeo, la posizione dell'Unione europea e degli Stati Uniti, e di altri partner internazionali, è che "qualsiasi ulteriore ritardo è inaccettabile". Lajcak ha quindi sottolineato che l'Ue sta attualmente lavorando su "due binari" affinché il dialogo tra Belgrado e Pristina possa andare avanti.