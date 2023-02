Bosnia: a gennaio in rialzo esportazioni e importazioni su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di gennaio la Bosnia Erzegovina ha esportato merci per un valore di un 1,4 miliardi di marchi convertibili (circa 716 milioni di euro), il 5,9 per cento in più su base annua. Le importazioni sono state pari a un 1,84 miliardi di marchi (circa 963 milioni di euro), cifra superiore del 7,6 per cento rispetto a gennaio dello scorso anno, come annunciato dall'Agenzia di statistica del Paese balcanico, ripresa dall'agenzia di stampa "Fena". La copertura delle importazioni da parte delle esportazioni è stata del 76 per cento. Le esportazioni verso i Paesi Cefta (Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord, Kosovo, Albania e Moldavia) a gennaio 2023 sono state il 7,9 per cento in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno, mentre le importazioni il 6,7 per cento in più. Le esportazioni verso i Paesi dell'Unione europea sono state invece il 4,2 per cento in più rispetto a gennaio dello scorso anno, mentre le importazioni il 17,5 per cento in più rispetto a un anno fa. (Seb)