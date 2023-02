© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: quattro senatori lasciano la coalizione peronista per formare un nuovo gruppo - Quattro senatori della coalizione peronista al governo in Argentina hanno annunciato che lasceranno il gruppo che sostiene il presidente Alberto Fernandez e la vicepresidente Cristina Kirchner. "L'attuale contesto sociale, economico e politico che stiamo attraversando genera nuove realtà e richieste", hanno affermato i senatori in un comunicato, annunciando che formeranno un nuovo blocco politico. La decisione, che lascia la coalizione di Fernandez con 31 seggi su 72 al Senato, arriva a pochi mesi dalle elezioni generali in programma a ottobre. (segue) (Res)