24 luglio 2021

- Indonesia-Cina: Widodo incontra ministro Esteri Qin, chiede sostegno a progetto nuova capitale - Il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, ha incontrato ieri a Giacarta l'ambasciatore della Cina Qin Gang, col quale ha discusso il rafforzamento delle relazioni economiche e il sostegno al progetto della nuova capitale amministrativa indonesiana, Nusantara. Qin, che si trova in Indonesia per il suo primo viaggio in un Paese del Sud-est asiatico dalla sua nomina, lo scorso dicembre, ha incontrato anche l'omologa Retno Marsudi. Durante il colloquio con Quin, il presidente Widodo ha fatto il punto di progetti come la ferrovia ad alta velocità Giacarta-Bandung e il parco industriale verde a Kalimantan. Il ministro cinese ha dichiarato che "entrambi i Paesi continueranno a rafforzare il livello di cooperazione economica, commerciale e d'investimento". Qin ha promesso inoltre una ulteriore intensificazione degli investimenti cinesi in aree come le infrastrutture verdi e l'economia digitale. Infine, Widodo e Qin hanno discusso la cooperazione nel campo dell'assistenza sanitaria, incluso lo sviluppo di vaccini e la produzione di precursori farmacologici. Nel quarto trimestre dello scorso anno la Cina ha superato Singapore come primo partner dell'Indonesia in termini di volume degli investimenti esteri. (segue) (Res)