- Corea del Nord: crisi alimentare, governo convoca riunione plenaria - Il governo della Corea del Nord ha convocato una rara riunione plenaria per discutere i problemi che affliggono il settore agricolo del Paese. Lo riferisce il sito d'informazione "Daily Nk", citando fonti anonime della provincia di Hamgyong Settentrionale. Le autorità del Nord avrebbero dato indicazioni alle province perché selezionino i delegati per la riunione, che si terrà entro al fine di febbraio. Secondo la fonte, il governo nordcoreano ha riferito che l'incontro allargato servirà a discutere "settore per settore" i compiti necessari a rafforzare le basi materiali e tecnologiche dell'industria agricola in vista della prossima stagione, e per giungere a una "soluzione epocale" ai problemi di approvvigionamento alimentare del Paese. (Res)