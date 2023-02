Lazio: Rocca incontra Meloni a Palazzo Chigi, 10 giorni da insediamento per nuova giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso a Palazzo Chigi un incontro tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il neo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Arrivando nella sede del governo a Roma, Rocca ha dichiarato: "Sono qui per una visita di cortesia alla premier, perché quando sono stato eletto non stava bene. Non avevamo avuto modo di incontrarci. Un incontro di cortesia, non istituzionale". Sulla formazione della giunta nel Lazio "serviranno 10 giorni, più o meno, da quando mi insedierò", ha aggiunto Rocca ribadendo che sta pensando di tenere la delega alla sanità. (Rer)