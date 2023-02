Università: Bernini, programmare e investire sui giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ un grande segno di speranza essere qui oggi, a Palermo, nel cuore del Mediterraneo, a parlare di sostenibilità e di una nuova cultura della formazione”. Lo ha affermato il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, intervenendo in occasione dell’inaugurazione dell’Anno accademico dell’Università degli studi di Palermo. Parlando dinanzi anche al capo dello Stato, Sergio Mattarella, il ministro ha ricordato l’importanza di “programmare e investire sui giovani” mettendo in campo una strategia “non solo per giovani ma da realizzarsi con i giovani. Giovani che - ha chiarito - vogliono partecipare e lavorano per il progresso purché mantenga la sua dimensione umana”. In questo gli atenei italiani “stanno già proponendo delle offerte formative cucite sugli studenti e più in linea con le richieste del mercato”. (Res)