Inps: 10,8 milioni di Dichiarazioni sostitutive uniche nel 2022

- L’Osservatorio sulle Dichiarazioni sostitutive uniche (Dsu) e sull’Isee, pubblicato oggi dall’Inps, ha lo scopo di illustrare la distribuzione e le caratteristiche dei nuclei familiari che hanno presentato una Dichiarazione unica sostitutiva, per il rilascio della certificazione Isee, negli anni 2016-2022. Nell’anno 2022 - riferisce una nota - a fronte di 10,8 milioni di Dsu si registrano 10,2 milioni di nuclei distinti, mediamente composti da circa tre persone. Si ricorda che, nel corso dello stesso anno solare, può essere presentata più di una Dsu, per cui il numero di nuclei familiari distinti è inferiore rispetto a quello del numero delle dichiarazioni. Dal 2020 la Dsu può essere presentata anche in modalità precompilata: la dichiarazione contiene alcuni dati precompilati, forniti da Agenzia delle entrate e da Inps, così da velocizzare il processo di attestazione del valore Isee. La percentuale di Dsu presentate in modalità precompilata, sul totale delle pervenute, è stata nell’anno 2020 pari al 9 per cento, nel 2021 è salita al 10 per cento, fino a raggiungere il 13 per cento nell’anno 2022. Negli anni sempre più prestazioni sono state parametrizzate al valore Isee del nucleo familiare: dal 2016 al 2022 si è registrato infatti un incremento delle Dsu presentate pari all’83 per cento, passando da 5,9 milioni nel 2016 a 10,8 nel 2022. (segue) (Rin)