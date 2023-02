Inps: 10,8 milioni di Dichiarazioni sostitutive uniche nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Osservando la distribuzione territoriale delle Dsu presentate nel corso del periodo 2016-2022, si nota che le dichiarazioni sono più numerose nelle regioni del Sud e delle Isole; seguono le Regioni del Nord e infine quelle del Centro. L’andamento delle dichiarazioni non cambia nel 2022: il 43 per cento delle Dsu sono state, infatti, presentate nelle regioni del Sud e delle Isole, il 38 per cento in quelle del Nord ed, infine, il 19 per cento in quelle del Centro. Il valore Isee, come già osservato, segue un andamento decrescente da Nord a Sud, con valori che vanno dai 17 mila euro al Nord a 16 mila euro nel Centro e 12 mila euro per le regioni del Sud e delle Isole. Riguardo al valore Isee medio regionale, i dati più alti si registrano nelle regioni del Nord: il Trentino-Alto Adige raggiunge il valore Isee più alto a livello nazionale (21.352 euro), mentre la Liguria, con 15.600 euro, presenta il valore più basso tra le regioni del Nord. Seguono le regioni del Centro, con la Toscana, che raggiunge i 17.436 euro, detenendo il primato del valore più alto tra le regioni del Centro, e il Lazio con 14.959 euro, ultimo in classifica. Le regioni del Sud, infine, presentano i valori Isee più bassi: l’Abruzzo con 14.903 euro è la regione con i valori più alti, mentre la Calabria, con 10.490 euro, presenta il valore più basso a livello nazionale. (Rin)