Francia: Eurenco rilocalizza produzione polvere da sparo a Bergerac

22 luglio 2021

- Il gruppo francese Eurenco rilocalizzerà a Bergerac, nel dipartimento della Dordogna, la produzione di polvere da sparo per obici. Lo ha reso noto il ministro della Difesa, Sebastien Lecornu, durante una conferenza stampa. L'obiettivo è quello di produrre "1.200 tonnellate di polvere all'anno", ha affermato Lecornu, motivando la decisione con la guerra in Ucraina. Eurenco ha già "razionalizzato il suo strumento industriale delocalizzando questa produzione sul suo sito svedese conservando la proprietà del know how in Francia", afferma un rapporto parlamentare pubblicato la scorsa settimana. (Frp)