Medio Oriente: l’Algeria condanna l’operazione israeliana a Nablus

- L’Algeria ha condannato l’operazione effettuata, ieri, dalle forze israeliane a Nablus, in Cisgiordania, invocando l’intervento urgente della comunità internazionale e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite. In comunicato del ministero degli Esteri algerino, il Paese nordafricano ha denunciato “l’aggressione barbara compiuta mercoledì dalle forze di occupazione israeliane contro i palestinesi a Nablus” e ha chiesto all’Onu di “intervenire immediatamente per fermare la pericolosa escalation innescata dalle forze sioniste e per garantire una protezione internazionale concreta al popolo palestinese”. Algeri, inoltre, ha ribadito la sua solidarietà e il suo sostegno costante ai palestinesi, affinché si riconoscano i loro “diritti legittimi, in particolare il diritto di costruire uno Stato indipendente con Gerusalemme come capitale”. Nello stesso comunicato, il ministero degli Esteri algerino ha definito necessaria l’applicazione delle risoluzioni Onu per porre un freno alle violazioni di Israele, attribuendo al Paese la responsabilità dei suoi “crimini sistematici” e per “costringerlo a impegnarsi in un processo politico serio, che porti a una soluzione equa e durevole della causa palestinese, in base al principio “terra in cambio di pace”, su cui si fonda l’iniziativa di mediazione araba. Durante un'operazione antiterrorismo lanciata dalle unità speciali della polizia israeliana a Nablus ieri, sono morti undici palestinesi e altri 102 sono rimasti feriti, secondo un ultimo bilancio diffuso dall'agenzia di stampa palestinese "Wafa". (Ala)