Moldova: ministro Esteri, in caso di invasione russa eravamo pronti a distruggere pista aeroporto di Chisinau

- Dopo l'inizio della guerra in Ucraina, nel timore di un'invasione della Russia, la Moldova ha preso in considerazione di distruggere la pista dell'aeroporto internazionale di Chisinau, in modo che l'obiettivo strategico non venisse conquistato. Lo ha affermato il ministro degli Esteri moldavo, Nicu Popescu, all'emittente televisiva "jurnal.md". Popescu ha detto che una delle misure considerate per proteggere l'aeroporto era quella di distruggere o bloccare la pista di atterraggio. Popescu ha evidenziato che, dopo il 24 febbraio 2022, l'avanzata dell'esercito russo in Ucraina "è stata fenomenale" e la situazione si è complicata quando sono circolate diverse mappe per le quali "la Russia avrebbe raggiunto molto rapidamente il confine della Moldova". "Già prima della guerra, le nostre istituzioni hanno tenuto conto di scenari che includevano non solo la gestione dei flussi di profughi, ma anche scenari in cui la Moldova sarebbe diventata vittima di azioni ostili, non necessariamente militari", ha spiegato Popescu. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelenski, ha dichiarato in un'intervista recente che il piano della Russia è di sostituire la leadership filo-occidentale della Moldova. Per perseguire questo obiettivo, Mosca vorrebbe prendere il controllo dell'aeroporto di Chisinau, per poter trasportare soldati e attrezzature e aprire un nuovo fronte in Ucraina dalla Transnistria. (Rob)