Perù: governo saluta con favore decisione Usa di estradare ex presidente Toledo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha autorizzato l'estradizione dell'ex presidente del Perù Alejandro Toledo su richiesta delle autorità di Lima. Lo ha annunciato l'Ufficio del procuratore generale peruviano, ricordando che Toledo è ricercato nel suo Paese "per i crimini di collusione e riciclaggio di denaro". L'ex capo dello Stato è accusato di aver ricevuto tangenti d'importo superiore a 30 milioni di dollari dalla compagnia brasiliana Odebrecht in cambio della concessione di appalti per la realizzazione di autostrade. Un giudice peruviano ha chiesto la condanna di Toledo a 20 anni di reclusione. L'ex presidente, in carica tra il 2001 e il 2006, è stato arrestato dalle autorità statunitensi nel 2019 su richiesta delle autorità di Lima, e ha sempre negato ogni addebito. Da marzo 2020 è stato posto agli arresti domiciliari in considerazione della pandemia di Covid-19. Toledo, la cui estradizione dovrebbe compiersi entro un tempo massimo di due mesi, tornerà in patria dopo ben sei anni passati negli Stati Uniti. (Brb)