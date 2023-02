Ucraina: Finlandia annuncia invio di 3 Leopard 2 e addestramento militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Finlandia trasferirà tre carri armati Leopard 2 in Ucraina e addestrerà anche i militari come parte del 13mo pacchetto di assistenza militare adottato dal Paese scandinavo. Lo riferisce il ministero della Difesa finlandese. "Nell'ambito della cooperazione internazionale per quanto riguarda i carri armati Leopard, la Finlandia trasferirà tre carri armati Leopard 2 in Ucraina, oltre a fornire attività di formazione relativa al loro utilizzo e manutenzione. Questi tre carri armati sono inclusi nel pacchetto di assistenza", ha affermato il portavoce. La Finlandia sinora non ha rivelato il contenuto dei pacchetti di aiuti militari e la notizia sui carri armati rappresenta un'eccezione. "Per motivi operativi e per garantire la consegna sicura degli aiuti, nessun altro contenuto, metodo di consegna o programma sarà annunciato in modo più dettagliato", ha affermato il ministero della Difesa. (Sts)