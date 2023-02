Superbonus: Mazzetti (FI), massimo impegno per sblocco crediti incagliati, proseguire su efficientamento energetico e sismico con provvedimenti programmati e ragionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno di Forza Italia per lo sblocco dei crediti incagliati, "anche se non abbiamo causato noi il problema, è massimo, come abbiamo dimostrato. Alcune modifiche le abbiamo già portate a casa, fra cui l'eliminazione dalla responsabilità solidale e il tavolo di confronto con categorie economiche e professionali". Lo ha ricordato Erica Mazzetti, intervenendo oggi in una conferenza stampa "Superbonus e cessione crediti, l'appello dei geometri", promossa in sinergia con Radio Parlamentare. "Lunedì sarà in discussione la mozione di Forza Italia a mia prima firma contenente proposte concrete per lo sblocco del pregresso. In essa – ha spiegato – ci sono anche proposte per il futuro: incentivi strutturali basati sul principio della progressività ovvero con cessione del credito proporzionale all'efficienza sismica ed energetica almeno per raggiungere la classe energetica D". Questa è una delle tante proposte snocciolate dalla parlamentare che ha indicato volontà di "presentare una PdL che stabilizzi il settore per i prossimi 15 anni: per questo l'ascolto è fondamentale". Per Mazzetti, inoltre, il Superbonus "aveva mostrato i suoi limiti ed era da modificare" ma "l'efficientamento è una strada da percorrere, in tempi consoni e normali per un paese come il nostro a proprietà immobiliare diffusa. Occorre però un periodo transitorio per una fuoriuscita non traumatica dal 110 per cento". Alla conferenza stampa è intervenuto anche il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri Maurizio Savoncelli che ha ridimensionato il problema delle truffe sui crediti, ha rimarcato i benefici economici dopo dieci anni di crisi, sostenendo anche "il lavoro specialistico dei professionisti" e sul piano "ambientale ed energetico, come emerge dallo studio di Nomisma". Savoncelli ha apprezzato le proposte per lo sblocco chiedendo di "non fare ulteriori interventi" ma anche di andare verso l'efficientamento "con criteri premiali". (Rin)