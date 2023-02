Firenze: Majorino, Valditara e Meloni non condannano atto di squadrismo, silenzi che fanno riflettere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Valditara minaccia provvedimenti contro la Preside di Firenze che ha scritto una lettera ai suoi studenti. Una lettera che si può definire un'autentica pagina di educazione civica. Al contrario Valditara e la sua Premier non hanno trovato un attimo per condannare l'atto di squadrismo che è avvenuto di fronte alla scuola". Lo ha affermato Pierfrancesco Majorino, candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il centrosinistra alle scorse elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. "Sono questi silenzi che fanno riflettere - sottolinea Majorino -, confermando quanto la preside abbia invece ragione. Il problema, semmai, rispetto a cui bisognerebbe prendere provvedimenti molto seri, è costituito proprio da Valditara". (Com)