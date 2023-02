Milleproroghe: Ottaviani (Lega), sanità, giustizia e scuola nodi centrali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sanità, giustizia e scuola: questi i nodi centrali del Milleproroghe. Dalla proroga dello scorrimento delle graduatorie delle forze dell'ordine che coinvolge duemila unità, passando alla sanità con la proroga della possibilità di esercitare l'attività libero-professionale fino al 31 dicembre, garantendo che queste professionalità non escano dal pubblico. Nella scuola la proroga per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici significa avere dirigenti che possano portare avanti non solo l'insegnamento, ma la disciplina nelle scuole. Giusta, anche, la proroga dei tirocini per le libere professioni fino al 31 dicembre". Lo ha dichiarato il deputato della Lega, Nicola Ottaviani, segretario della commissione Bilancio per illustrare i punti cardine del decreto Milleproroghe e per esprimere la dichiarazione di voto favorevole del partito all'approvazione del provvedimento. "C'è, poi, un altro argomento di cui i perbenisti da salotto si riempiono la bocca, ovvero la giustizia - ha continuato il parlamentare -. Ebbene, questo governo proroga al 31 dicembre 2026, cosa che nessuno aveva fatto mai prima, di dirigenti e cancellieri nei tribunali, perché la verità è che noi del centrodestra vogliamo che i processi, quelli veri e quelli giusti, vengano trattati e definiti. Infine, per ridurre le liste di attesa della sanità pubblica abbiamo prorogato la possibilità di acquisto di prestazioni, perché i pazienti vanno tutelati. Scorrendo la lista delle misure penso al fondo di garanzia per i mutui per l'acquisto della prima casa per le giovani coppie. Il fondo arriva al giugno di quest'anno, ma soprattutto, questo tipo di proroga fa pendant con quanto espresso dal nostro ministro Matteo Salvini: la necessità di portare avanti un piano casa, dopo 30 anni, in un Paese in cui l'edilizia pubblica residenziale deve avere la stessa dignità di quella privata. Questo - ha concluso Ottaviani - è l'approccio sociale della Lega". (Rin)