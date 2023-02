Burkina Faso: oggi cerimonia di sepoltura dei resti di Sankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È prevista per oggi in Burkina Faso la cerimonia di sepoltura delle spoglie dell'ex presidente Thomas Sankara e delle altre 12 vittime del colpo di Stato del 15 ottobre 1987. La cerimonia, riferisce la stampa locale, avverrà presso l'omonimo memoriale dove Sankara fu assassinato, situato nella capitale Ouagadougou. La cerimonia avverrà nonostante le forti divergenze tra la giunta militare al potere dopo il colpo di Stato dello scorso di settembre e la famiglia Sankara, contraria alla sepoltura nel luogo in cui l'ex leader fu ucciso. “La nostra famiglia sta ancora attraversando una dura prova, quella di vedere Thomas Sankara sepolto contro la nostra volontà, nel luogo in cui è stato assassinato", ha dichiarato Blandine Sankara, sorella minore dell'ex presidente e portavoce della famiglia, citata dall'emittente "Rfi". (segue) (Res)