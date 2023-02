Burkina Faso: oggi cerimonia di sepoltura dei resti di Sankara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerato dai movimenti radicali africani d'ispirazione marxista-leninista, Sankara era un capitano dell'esercito di soli 33 anni quando salì al potere con un colpo di Stato nel 1983. Distintosi per le sue prese di posizione contro l'imperialismo e il colonialismo occidentale, Sankara fu ucciso a colpi di arma da fuoco da una squadra di sicari il 15 ottobre 1987 al termine di una riunione del Consiglio rivoluzionario nazionale al potere. L'assassinio coincise con un altro colpo di Stato che portò al potere l'ex compagno d'armi di Sankara, Blaise Compaoré, che restò al potere per 27 anni prima di essere deposto da una rivolta popolare nel 2014 e fuggire nella vicina Costa d'Avorio. Nell'aprile scorso il tribunale militare di Ouagadougou ha condannato all'ergastolo Compaoré, il suo comandante della sicurezza Hyacinthe Kafando e il generale Gilbert Dienderé, già capo di Stato maggiore e capo del Reggimento di sicurezza presidenziale di Compaoré e all'epoca dell'omicidio uno dei leader dell'esercito. Compaoré, in esilio dal 2014 in Costa d'Avorio, e Hyacinthe Kafando, in esilio dal 2016, sono stati processati in contumacia. (Res)